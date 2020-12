Röda Korset har stängt butiken – men öppet för utvalda prylar på tradera

När de nya corona-restriktionerna kom stängde Röda Korset sin second hand-butik i Helsingborg. Istället lägger man ut utvalda prylar på Tradera. Högst bud hittills har en Muminmugg fått – mer än 6 000 kronor.

Vanligtvis brukar det var liv och rörelse i Röda korslokalerna på Örnsköldsviksgatan i Helsingborg. Många människor på besök både i second hand-butiken och på kaféet. Nu är all verksamhet satt på paus. Bara några få volontärer är på plats och synar gåvorna som ändå fortsätter att komma in.

För att minska risken för smittspridning bestämde sig Röda kors-styrelsen i Helsingborg för att stänga, helt i linje med de senaste corona-restriktionerna.

– Vi vill dels skydda våra frivilliga volontärer som ofta är i riskgruppen och dels förhindra folksamling, säger Kristina Bergqvist som är ansvarig för second hand-butiken.

Men även om butiken är stängd fortsätter gåvor att strömma in – keramik, glaspjäser, elektronik...

– Än finns det lite plats, men det börjar bli fullt här, säger Kristina Bergqvist och visar in i ett av de stora rum där kläder och skor är sorterade i sektioner.

För att ändå få sålt något av allt det man får in har Röda kors-avdelningen börjat lägga ut vissa saker på auktionssajten tradera. Då krävs en annan slags sortering än den som görs dagligen. Bland alla tusentals gåvor ska några få väljas ut. Några som kan locka till bra budgivning på nätet. Tre prylar i veckan fotograferas av och läggs ut.

– Den här typen av tomtar är populära just nu, säger Kristina Bergqvist och pekar på en färgglad porslinstomte med en pipa i munnen som har några år på nacken.

Men det som hittills har gått för högst pris är en samlarmugg med Muminmotiv från porslinstillverkaren Arabia.

– Den gick för 6 100 kronor, berättar Kristina Bergqvist.

Genom kampanjen på nätet når man en helt annan kundkrets än de som annars gör besök i butiken.

– Det är ett supertillfälle att nå en större kundkrets. Här når vi ut till samlare i Sverige och hela Europa, säger Kristina Bergqvist.

Det som säljs på Tradera ger inte tillnärmelsevis de inkomster second hand-butiken annars har, inkomster som främst går till föreningens lokala verksamheter som språkkafé, läxläsning, besöksverksamhet och första hjälpen. Hur stor skillnad det är i november i år mot november i fjol går inte att få veta, men Kristina Bergqvist förklarar:

– Stöd från myndigheter och kommun gör att ingen av våra verksamheter blir lidande av den minskade försäljningen.