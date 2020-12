Var femte anställd på Live Nation sägs upp

Ungefär 20 procent av personalstyrkan hos Sveriges största konsertarrangör Live Nation sägs upp, skriver Dagens Nyheter.

”Vi har in i det längsta försökt skydda våra medarbetare men då framtiden fortfarande ser högst osäker ut har vi tvingats till tuffa beslut. Cirka 20 procent har tyvärr fått lämna företaget på grund av pandemin och restriktionerna, det smärtar oerhört men var tyvärr helt ofrånkomligt under rådande omständigheter”, skriver företagets vd Mattias Behrer i ett mejl till tidningen.

Arrangörens omsättning har sjunkit med 90 procent jämfört med i fjol då alla stora arrangemang, som till exempel festivalerna Way Out West, Lollapalooza och Summerburst har ställts in till följd av pandemin.

Live Nation efterlyser fler riktade stödinsatser från regeringen till konsertbranschen nästa år. Eftersom större arrangemang måste planeras i god tid, oftast sex till 18 månader innan de ska äga rum, går många inte att genomföra förrän publikrestriktionerna ligger fast under lång tid framöver, skriver Mattias Behrer.

Enligt bokslutet som DN tagit del av var 70 personer anställda på Live Nation i fjol och 18 personer på dotterbolaget Luger.