Insändare: "Skärpning Citygross i Höganäs”

Höganäsare reagerar mot skillnaderna mellan Ica Kvantum och Citygross.

Som 70-plussare är min hustru och jag noga med att följa myndigheternas råd och inte utsätta oss själva eller våra medmänniskor för smittspridning i dessa mycket besvärliga coronatider.

Vi har därför valt att utföra våra matinköp på nätet och hämta färdiga matkassar i butiken. Möjligheter till denna näthandel såväl på Ica Kvantum som på Citygross.

På Ica är avhämtningen välorganiserad och trygg. De har en särskild drive in där man kör in med bilen och ringer upp ett väl skyltat telefonnummer och anger sitt namn. Personalen kommer därefter mycket snabbt ut med varorna på en kundvagn till bilens bagagelucka. Det är bara att lasta in och köra iväg.

Systemet fungerar utmärkt och inga extra avgifter tillkommer oberoende av hur liten eller stor summa jag handlat för.

På Citygross däremot som vi också gärna vill handla på, är upphämtningen mycket dålig och ur smittsynshänseende riskfyllt organiserad. Här får du först efter att ha letat upp en parkeringsplats gå och hämta en kundvagn.

Sedan får du gå in genom en ganska smal dörr och möta alla de kunder som varit inne i affären . Väl inne genom denna första riskfyllda passage får du sen stå inne och vänta med en strid ström av människor som passerar ut och in tills det blir din tur att gå fram till en innerdörr och uppge ditt namn. Sen får du på nytt stå en stund och vänta tills någon ur personalen kommer ut med just dina varor. Under denna upphämtningsprocess är det inte möjligt att hålla betryggande avstånd till andra.

Till råga på allt tar Citygross ut en plockavgift på 95 kr för inköp som inte uppgår till minimum 900 kr. Det är säkert många äldre och ensamstående som inte kommer upp i denna summa men som absolut vill handla på nätet.

Skärp er Citygross. Se åtminstone till att vi kan känna oss trygga när vi hämtar hos er.

Hans Nilsson, Höganäs

Svar direkt:

För det första, vad tråkigt att du har upplevt det riskfyllt att handla hos oss. Vi jobbar hårt med att säkra upp våra butiker för att alla ska kunna handla säkert i både butik och e-handel.

Vi erbjuder därför möjlighet att få varorna utlämnade ute på parkeringen, om kunden ringer oss när hon eller han är på plats. Vi har informationsblad om detta i entrén där beställningarna hämtas ut – men tar till oss av kritiken och ska göra denna infon mer synlig.

Ett tips är att hämta ut sina varor på lugnare timmar, exempelvis mellan kl 20 och 21 på kvällen.

Vi gör allt för att våra kunder ska känna sig trygga! På vår lilla parkering på baksidan nära den entrén vi har utlämning har vi fem p-platser som är till kunder som har handlat online.

När det kommer till plockavgiften ligger den på 95 kronor vid köp under 700 kronor.

Henrik Andersson, butikschef på Citygross i Höganäs