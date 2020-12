Justin Townes Earle dog i ofrivillig överdos

Singer-songwritern Justin Townes Earle dog i augusti. Hälsomyndigheten i Tennessee uppger nu att 38-åringen dog av en ofrivillig överdos, en ”akut kombinerad läkemedelsförgiftning”. Beskedet bekräftas även av hans familj, som också uppmanar dem som kämpar med beroendesjukdomar att söka hjälp.

”Trots att Justin var engagerad i opioid-epidemin och farorna med 'lagliga' droger spridda av läkemedelsbolagen, så föll han offer för en dödlig dos av fentanyl”, skriver hans anhöriga, enligt tidningen Rolling Stone.

Den amerikanska artisten var son till sångaren och låtskrivaren Steve Earl, och döpt efter sin pappas vän och idol, countrysångaren Townes Van Zandt. Under sin karriär släppte han åtta album, och spelade också under en period i sin pappas kompband The Dukes.