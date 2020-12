Stor insats mot penningmålvakter i Europa

343 miljoner kronor, varav 28 miljoner på kriminella konton i Sverige, har säkrats i en stor europeisk insats mot penningmålvakter. Men det är bara ett skrap på ytan – nätverket av penningmålvakter i Europa är enormt stort, enligt polisen.

Under cirka tre månader under hösten har polis i flera länder, däribland Sverige, deltagit i en insats ledd av polisorganisationen Europol, med syftet att komma åt penningmålvakter. Dessa utgör ett viktigt led i den internationella organiserade brottsligheten – pengarna som går via målvakterna används ofta för att finansiera grov kriminalitet.

Genom att följa digitala spår har insatsen lyckats identifiera 4 031 penningmålvakter i Europa, varav 238 i Sverige.

Att så många målvakter och så stora summor hittas i en sådan begränsad insats säger något om det stora mörkertalet, enligt Jan Olsson på polisens nationella it-brottscentrum.

– Den verkliga summan måste vara mycket, mycket högre. Men det här skickat en signal, att det går faktiskt att åka fast för det här vilket många som agerar målvakter inte tror, säger han.

Enligt Jan Olsson finns främst tre kategorier penningmålvakter. Det är de som inte tror att det är ett brott att låna ut sitt konto, de som lurats att tro att det är riskfritt eftersom polisen inte utreder sådana här ärenden, och så de som hotats till det.

– De vet om att det är fel men vågar inte annat, de kanske är skyldig någon narkotikapengar, säger Jan Olsson.

Polisen utreder nu de upptäckta fallen vidare, och kommer också att genomföra en informationskampanj främst riktad mot personer i de två förstnämnda kategorierna.

– Vi vill få dem att inse att det här är faktiskt ett brott. Det är samma straffskala som för bedrägerier, med max två års fängelse för brott av normalgraden och sex år för grova brott. Det är ingen skillnad mellan att begå själva brottet och att låna ut sitt konto till det här. Det tror jag inte många förstår, säger Jan Olsson.