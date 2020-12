Färjestad tappade och vann

Färjestad tappade 3–1 till 3–3 mot Skellefteå – men tog extrapoängen. Victor Ejdsell avgjorde straffläggningen. – Vi ska vara glada för två poäng men en vinst är en vinst, sade matchhjälten.

Skellefteå hade vunnit tre raka matcher mot Färjestad i SHL-ishockeyn.

Det blev ingen fjärde.

Västerbottningarna spelade den bästa ishockeyn i den här säsongens andra möte och hämtade upp 1–3 till 3–3 – men förmådde inte sätta någon straff när det skulle avgöras.

Victor Ejdsell ordnade i stället en extrapoäng för Färjestad.

– Jag försöker använda längden på klubban och får en bra vinkel. Det funkade bra, sade Ejdsell till C More.

Han var dock inte nöjd med spelet.

– Det är ett under att vi går från den första perioden i ledning. Sedan rycker vi ifrån men tappar i tredje. Det är inte tillräckligt bra, sade han.

Jacob Peterson gjorde två mål på 31 sekunder i segermatchen mot Brynäs senast.

Mot Skellefteå inledde han en ny målexplosion när han satte 2–0 för Färjestad. Peterson satte fart från egen zon och hittade rätt ur en vinkel som satte frågetecken för Skellefteåmålvakten Arvid Söderbloms agerande.

– Jag försöker bara få den på mål och den går in. Skönt att målen kommer men det viktiga är att vi leder, sade Peterson till C More.

Rickard Hugg reducerade till 1–2 men Jacob Nilsson återställde hemmalagets tvåmålsbuffert när han tog hjälp av Skellefteås Linus Lindström och vallade in 3–1.

Det var tre mål på 90 sekunder som gav Färjestad ett välbehövligt försprång in i tredje perioden.

För även om det var hemmalaget som gladdes mest åt resultattavlan så var det Skellefteå som styrde och ställde på isen.

– Vi lägger pucken på bladet och flyttar pucken snabbt. Vi ska fortsätta att tugga på och inte kolla på tavlan, sade Andreas Wingerli till C More.

Utdelningen för Skellefteå kom så småningom.

Andreas Wingerli hade missat ett jätteläge till reducering i mittperioden men tog revansch i den tredje när han fångade upp en sargretur och slog in 2–3.

Med lite mer än sju minuter kvar satte Oscar Möller 3–3 och tog matchen till förlängning.

De fem extraminuterna blev mållösa och matchen gick till straffavgörande.