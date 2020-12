Prisad antirasist: Det finns hopp för USA

Fakta

Föddes i november 1959.

Växte upp i den lilla orten Milton i Delaware vid USA:s östkust.

Utbildad vid Eastern University, Harvard Law School och Harvard School of Government. Professor i juridik vid New York University School of Law.

Började sin bana som advokat vid Southern Center for Human Rights i Atlanta i Georgia.

Grundade 1989 organisationen Equal Justice Initiative (EJI) som ger juridiskt stöd åt personer som dömts på felaktiga grunder, eller som drabbats av andra former av felbehandling i rättssystemet. Bryan Stevenson motsätter sig dödsstraff och EJI har riktat in sig på att företräda dödsdömda fångar.

Sedan starten har man bidragit till frigivanden eller strafflindringar för över 140 felaktigt dödsdömda människor.

Stevenson har även vunnit flera betydande fall i USA:s högsta domstol som bland annat lett till stärkta rättigheter för minderåriga som dömts som vuxna.

Stevenson och EJI driver även på arbetet med att kartlägga och informera om USA:s historia av slaveri, lynchningar och segregation i syfte att samhället ska kunna läka de djupa sår som fortfarande präglar landet.

EJI har bland annat öppnat ett museum och en minnesplats i Montgomery i Alabama.

Stevenson har skrivit den storsäljande boken ”Just Mercy”, som filmatiserades 2019.

"Hans mångåriga kamp för marginaliserade människor, inklusive dödsdömda, har banat väg för ett mer rättvist samhälle", skriver Right Livelihood i motiveringen till att Bryan Stevenson är en av årets fyra pristagare.

Källa: Right Livelihood, eji.org