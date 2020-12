Han har gjort musik till succéserierna – samtidigt jobbar han som musiklärare på Kulturskolan

Han har gjort musik till serierna ”Game of thrones” och ”Big little lies”, och i introt till ”America's got talent” är det hans piano som hörs. Christoffer Sandberg producerar musik i den nischade genren tv- och trailermusik.

– Man hörs av miljoner, men blir igenkänd av ingen.

Utöver att producera egen musik arbetar Christoffer Sandberg även på Helsingborg kulturskolas nya satsning Spektra, som håller till i Dunkers lokaler. Bild: Britt-Mari Olsson Hans fingrar vilar på keyboardens tangenter. Han trycker ner några av dem, men det kommer inget ljud – den är nämligen inte inkopplad till någon förstärkare.