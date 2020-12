Mer humor än spänning i nya ”LasseMajas detektivbyrå”

Annika Gustafsson ser tv-serien på C More.

Ellen Sarri Littorin, Anders Jansson och Elis Nyström i tv-serien ”LasseMajas detektivbyrå” på C More. Bild: Oscar Lovnér/C More/TV4

När C More tar sig an Martin Widmarks och Helena Willis populära böcker om LasseMajas detektivbyrå satsas det starkt på komedi för hela familjen. Spänningen i barndeckarna sätts lite på undantag. Särskilt om man jämför med de två senaste biofilmerna om de smarta ungarna i Valleby, regisserade av Josefine Bornebusch respektive Moa Gammel.