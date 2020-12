Nu har covid-19 åter hittat in på äldreboendena i Laholms kommun. Det finns fyra smittade på två äldreboenden. Ytterligare två personer med hemtjänst är smittade.

Kommunen gick själva ut med informationen på sin hemsida sent under fredagseftermiddagen (4/12). Laholms kommun har klarat sig från smitta på äldreboendena ett tag men nu har coronaviruset alltså åter tagit sig in bland de boende.

Regeringen har öppnat för ett nytt besökstopp och detta har införts i bland annat Kungsbacka. Trots att det nu finns konstaterade fall av covid på boenden i Laholm är det inte aktuellt här.

– Vi har diskuterat möjligheten och kommit fram till att vi inte ska införa denna begränsning i rådande läge. För vi är tveksamma till vilken nytta ett besöksstopp ger. På de avdelningar där smitta finns bedrivs barriärvård. Då får ingen besöka personerna, säger socialchef Christel Sundberg till kommunens hemsida.

Socialtjänstens covid-19-team är pausat men det är redo om verksamheten skulle behöva startas upp igen.

– Startsträckan är kort, kommenterar Christel Sundberg.

Kommunen vill inte berätta vilka boenden det rör sig om.