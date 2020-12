Utomhusfestival ny satsning i Båstad

I coronatider har ute blivit inne. Och i Båstad väntar uteaktiviteter i samband med en ny festival i maj nästa år.

I Båstad satsas det på utomhusfestival i form av Båstad outdoor. Bland aktiviteterna kommer det bland annat att finnas vandring. Bild: Niklas Gustavsson

Under det här året har evenemang efter evenemang antingen fått ställas in eller flyttas fram. Båstad brukar vara evenemangstätt, men i samband med pandemin har det inte fungerat. Hur det kommer att se ut under nästa år är ännu oklart i flera fall.