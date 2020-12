Galen målfest när HIF avslutade med seger

Matchen var bara av akademisk betydelse. Men HIF spelade ut hela sitt anfallsregister och vann en galen målfest mot Norrköping med 4–3.

Efter att degraderingen blev ett faktum i måndags har HIF deklarerat att sex spelare, huvudtränaren Olof Mellberg, chefsscouten Adil Kizil och delar av det medicinska teamet lämnar klubben. Men först skulle den allsvenska fiaskosäsongen rundas av med bortamatch mot Norrköping.

Och vilken fullständigt galen match det blev.

Redan efter dryga minuten gav Alex Timossi HIF ledningen när han snappade upp en lös hemåtpassning från Norrköpings Henrik Castegren, rundade målvakten Isak Pettersson och satte returen på sitt eget blockerade skott.

HIF visade prov på den offensiva kvalitet som lyst med sin frånvaro i 29 omgångar. Men defensiva misstag skulle också påverka matchutvecklingen. I den 7:e minuten sköt ex-HIF:aren Jonathan Levi ett skott utanför straffområdet som Ian Pettersson tappade i mål.

Fem minuter senare skar en passning från Isak Bergmann Johanneson igenom HIF-försvaret. Lars Krogh Gerson klackade fram allsvenske skytteligavinnaren Christoffer Nyman som behärskat avslutade i bortre hörnet med sitt artonde mål för säsongen.

Norrköping hade en Europaplats att spela för och för HIF gällde matchen inget mer än en hedersam avslutning på en kaotisk säsong. Trots det var det stundtals väldigt slarvigt och ofokuserat i hemmaförsvaret.

I den 17:e minuten var det kvitterat. Anthony van den Hurk vände upp och avlossade ett skott utifrån som seglade upp i krysset. En kandidat till årets mål och tveklöst ett av HIF:s snyggaste i år.

En stund senare slog nederländaren till på nytt. Med sitt elfte mål för säsongen stötte han via ribban in 3–2 efter hörna. Bara två minuter senare kom nästa mål. Norrköping fick frispark strax utanför HIF:s straffområde när bollen tog på Jakob Voelkerling Perssons hand. Fram klev Sead Haksabanovic, frisparken styrdes via muren och ställde Ian Pettersson.

Slut på galenskapen där? Icke.

Två minuter före pausvilan fick HIF en till hörna. Isak Pettersson felbedömde en utrusning och bollen hamnade hos Max Svensson. HIF-talangen gjorde inget misstag när han placerade skottet i krysset till 4–3.

I andra halvlek avtog målkalaset. Men det saknades inte chanser för fler fullträffar. Tidigt in fick Anthony van den Hurk läget att utöka HIF:s ledning, men sköt utanför. Strax därefter rann Christoffer Nyman igenom i djupled och avslutade även han strax utanför. Jonathan Levi fick ett bra läge att kvittera i den 61:a minuten, men hans skott inne i straffområdet gick en bit över.

Tio minuter från slutet kom nästa stora chans för Norrköping. Christoffer Nyman nickade ett inlägg mot mål men Ian Pettersson stod för en jätteräddning.

I den 82:a minuten gjorde HIF ett dubbelbyte. Ut gick Andreas Landgren och Brandur Hendriksson. In kom Kebba Ceesay och Mohammed Abubakari som fick göra sina sista minuter i HIF-tröjan. Fem minuter senare utgick Anthony van den Hurk och ersattes av Noel Mbo.

Norrköping tryckte på för ett kvitteringsmål men HIF höll ut och avslutade med flaggan i topp. Segern var lagets blott femte för säsongen och innebär att mardrömssviten på åtta raka matcher utan seger bröts. Men det räddar inte det faktum att klubben spelar i superettan nästa säsong. Där får man sällskap av Falkenberg, som förlorade mot Mjällby samtidigt som Kalmar kryssade mot Häcken.