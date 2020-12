Spårfelen mellan Helsingborg och Lund drabbar västra Skånes redan hårt prövade pendlare. Att det inträffar just som coronasmittans andra våg ser ut att kulminera i den tätbefolkade regionen kan få katastrofala konsekvenser när resenärerna trängs ihop i färre tåg och fulla ersättningsbussar.

Att säkerheten kräver drastiskt minskad trafik och kraftigt sänkta hastigheter är självklart om spåren riskerar att köras sönder, med kanske en allvarlig urspårning som följd. Men säkerhetstänket kring trafikminskningens effekter på smittspridningen måste vara lika proaktivt för att förhindra att Skånetrafiken blir 2020 års största superspridare.

Minskningen i trafiken beror delvis på att banarbetet ska kunna göras så fort som möjligt. Ändå räknar inte Trafikverket med att kunna få spåren i skick förrän en bit in i januari. I bästa fall. För rälsarbetena kan inte göras om temperaturen sjunker ner till minus fem grader.

”Om det blir en riktig vargavinter, så kan det ta längre tid”, var Trafikverkets presschef Bengt Olssons lakoniska kommentar till tidningen under måndagen.

Det här kunde inte komma vid en sämre tidpunkt. Skåne, som klarade sig lindrigare undan coronasmittan under våren och sommaren ser nu ut att bli en av de regioner i landet som har högst smittotal.

Särskilt Helsingborg är svårt drabbat med 687 nya fall per 100 000 invånare, jämfört med 413 i Skåne som helhet under vecka 48. Genomsnittssiffran för hela riket var 334 nya konstaterade fall per 100 000 invånare samma period. Helsingborgs kommuns statistiker Henrik Persson jämförde med länder som Belgien för att beskriva omfattningen: