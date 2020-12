Frida Hyvönen släpper nytt på engelska

Frida Hyvönen släpper ett album med elva nya låtar – alla med engelsk text. Skivan heter ”Dream of independence” och blir ett kliv tillbaka till välkända marker. Frida Hyvönen debuterade med ”Until death comes” 2005 och släppte sedan ”Silence is wild” 2008 och ”To the soul” 2012.

2016 bytte hon till svenska och släppte albumet ”Kvinnor och barn”, vilket gav henne två Grammis för årets textförfattare och årets kompositör. Hon har även tilldelats Nöjesguidens musikpris, Dagens Nyheters kulturpris och pris i kategorin pop på Manifestgalan.

De senaste åren har Frida Hyvönen bland annat tonsatt Lars Rudolfssons pjäs ”Ilya” på Stockholms stadsteater och tidigare i höstas spelade hon live i Partille arena. ”Dream of independence” släpps den 1 mars 2021.