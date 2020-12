90 konton frysta i Sverige efter jätteinsats

90 konton i Sverige har frysts efter en jättelik insats mot nät- och telefonbedragare världen över. Tusentals misstänkta har gripits. – Här lyckades vi komma ifatt pengarna och spärra 20 miljoner kronor, säger Björn Seth, Sveriges kontaktman i Interpols operation First Light.

Under den drygt ettåriga insatsen mot nät- och telefonbedragare över hela världen har myndigheter på alla kontinenter gjort 21 549 gripanden, enligt ett uttalande från Interpol. Under operationen, på engelska kallad First Light (Gryning), har 1,3 miljarder kronor beslagtagits.

– Sverige är ett av 35 länder som har deltagit i operationen som Interpol har koordinerat, säger Björn Seth, kriminalinspektör på polisen nationella bedrägericentrum.

Han har agerat som kontaktman i Sverige och är mycket positiv till Interpols initiativ.

– Det är första gången som man genomfört en operation på den här nivån. Det ger möjligheter för framtiden, säger han.

Insatsen ledde till att 90 konton i Sverige kunde frysas, vilket innebär att 90 kontoinnehavare nu är misstänkta som penningmottagare.

– Det är misstänkta som kommer att plockas in vartefter. 20 miljoner kronor har spärrats från de här kontona. Det här är bedrägerier som pågår världsomspännande hela tiden, säger Björn Seth.

Han säger att bedrägerierna ofta utgår från callcenter i Asien och kan exempelvis handla om att ett företag i Korea luras att betala in pengar på ett svenskt konto.

– Det är ett av många upplägg. Bedragarna jobbar ganska brett. Det kan också vara telefonbedrägerier. Det kan vara någon som utger sig för att till exempel vara en polis, som ringer och säger att du har utsatts för ett bedrägeri och att han nu behöver få tillgång till dina kontouppgifter, säger Björn Seth.

Andra bedrägerier sker via mejl, där bedragarna till exempel skickar ut räkningar till ett företag från en av deras kunder där man bytt ut kontonumret så att pengarna hamnar i bedragarnas fickor.

Björn Seth är glad över att Sverige fick vara med i operationen, som framför allt genomförts under september, oktober och november.