Facebook stäms för köp av konkurrenter

Amerikanska myndigheter stämmer Facebook för uppköpen av de tidigare konkurrenterna Instagram och Whatsapp. Åklagare kräver att tjänsterna avyttras och att liknande köp förhindras i framtiden, skriver The New York Times.

Sociala medieplattformen Facebook har under det senaste årtiondet vuxit till en global mediejätte som värderas till 800 miljarder dollar, motsvarande runt 6 800 miljarder kronor. En del av expansionen har skett genom förvärv av mindre konkurrenter, bland annat köpet av bildtjänsten Instagram för 1 miljard dollar under 2012, och köpet av meddelandetjänsten Whatsapp för 19 miljarder dollar under 2014.