Omstridd folkräkning till Högsta domstolen

Fakta

Folkräkningen inleddes den 21 januari i Toksook Bay, Alaska.

Folkräkningen handlar om var man bor och hur många i hushållet som bor där den 1 april.

Satellitteknik har bland annat använts för att se var nya bostäder byggts sedan senaste räkningen.

Reklamkampanjen inför årets folkräkning beskrivs som en av de största som någon amerikansk myndighet någonsin gjort.

Det är obligatoriskt att delta i folkräkningen, som gick att fylla i via nätet och posta. En del data samlas in via telefon och även via traditionell dörrknackning.

Till följd av pandemin har folkräkningen dock försenats. Den 15 oktober hade 99,98 procent av datan samlats in.

USA:s befolkning ökar med ungefär tio procent per årtionde, så årets folkräkning, som nästan är klar, kommer att ha 30 miljoner fler i år än vid förra räkningen, cirka 330 miljoner invånare.

Den 31 december ska datan överlämnas till presidenten. Men det ser ut som att myndigheten inte kommer att klara den tidsfristen.

Källa: Myndigheten United States Census Bureau.