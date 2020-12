Frölunda vann efter makalös vändning

HV71 hade en 2–0-ledning hemma mot Frölunda – men sedan gick det undan. Efter tre mål på en och en halv minut kunde Göteborgslaget vända och vinna. – Ska man bli bra på att vända underlägen så måste man sätta sig i underlägen, säger Roger Rönnberg till C More.

Första perioden blev en mardröm för Frölunda, men bortalaget lyckades ta sig tillbaka. Tidigt in på den andra perioden fick Frölunda en straff som Patrik Carlsson satte dit. Sedan gick det 26 sekunder mellan Ludwig Perssons kvittering och Jan Mursaks segermål.

Frölunda hänger därmed på Rögle i toppen av SHL-tabellen och står på lika många poäng (44) efter att ha besegrat HV71 med 3–2.

Rögle, som spelat tre ishockeymatcher färre än Göteborgarna, behåller alltjämt greppet om serieledningen efter att ha vunnit med 5–2 hemma mot Skellefteå.

Skellefteå saknade flera spelare inför matchen och när den väl drog i gång hamnade man i uppförsbacke direkt.

Halvvägs in i den första perioden prickade Rögles Erik Andersson in ledningsmålet och därefter tilldelades Skellefteås lagkapten Oscar Möller matchstraff efter att ha slagit Moritz Seider mellan benen med sin klubba.

– Jag såg inte situationen men som vanligt har vi fantastiska domare i SHL och jag litar på dem fullt ut. Men det är olyckligt. Vi behöver Oscar och han är jätteviktig för oss, säger Skellefteås tränare Stefan Hedlund till C More.

Skellefteås Andreas Wingerli kvitterade i inledningen av den andra perioden, men därefter var det Rögle för hela slanten.

Ängelholmarna drog ifrån och vann till slut med klara 5–2. Matchens vackraste mål kom utan tvekan från Nils Höglander, som i mitten på den andra perioden lade klubben mellan benen på sig själv och tryckte upp pucken i nättaket.

– Det händer inte så mycket i hjärnan. Det är mest instinkt. Jag har väl tränat på det lite grand och det är ju kul att den går in också, säger han till C More.

Växjö segrade hemma mot Leksand med 4–3 efter att Teemu Eronen satt dit avgörandet med mindre än fyra minuter kvar av matchen. Resultatet innebär att Växjö behåller tredjeplatsen i SHL, en poäng bakom Rögle och Frölunda.