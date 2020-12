Perstorps gospelkör Arise ger inte upp. Det blir en livesänd julkonsert i år, trots decimerad kör som får sjunga uppdelat i mindre ensembler.

– Många ser verkligen fram emot det här, säger körledare Aase Ericson.

Gospelkören Arise vid en tidigare julkonsert. Bild: Privat

Sveriges körliv går på sparlåga under pandemin. Under våren försökte många körer hitta andra lokaler, eller körövningar genom videosamtalsappar. Men i höst har många fått ställa in helt.