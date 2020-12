Ny entré in till Helsingborgs C

Helsingborg C:s nya huvudentré ut mot Kungstorget är öppen!

Prick klockan 15 på torsdagseftermiddagen skedde den högtidliga, men coronasäkra, invigningen.

Det bjöds på digital musik från en scen, Roger Bergs trio heter bandet som spelade. Men det blev inga högtidstal inför publik, inget mingel och ingen bubbel med snittar, dock saknades inte den stämningsfulla röda mattan.

– Planen var att bjuda in representanter från alla aktörer: tåg, båt och buss samt våra andra hyresgäster här plus polisen, tullen och Helsingborgs stad. Men vi har en pandemi, så det fick bli så här istället, säger Peter Siroky, fastighetsförvaltare.

Den nya entrén är precis som fasaden helt i glas. Den ersätter den tillfälliga entrén ut mot Järnvägsgatan, som stängdes i samma ögonblick som nya entrén öppnade.

– Den tillfälliga entrén har varit provisorisk i två år och gått via Pressbyråns tidigare lokaler. Nu ska Pressbyrån flytta tillbaka. Exakt när deras nya butik öppnar är inte bestämt. Men någon gång i vår.

Detsamma gäller Espresso house expresskafé. Det öppnar också under våren.

Kungstorget utanför ska också byggas om.

– Det fortsätter alltså delvis att vara en byggarbetsplats, säger Peter Siroky och pekar med handen ut mot torget.

– Men entrén in till Helsingborg C förblir här genom hela arbetet med Kungstorget.

Får man inte säga Knutpunkten längre?

– Nej, det är helt förbjudet! Skämt åsido, det blir väl som mina barn sade: ”Pappa, det fattar du väl att folk kommer fortsätta säga Knudan under lång tid?” Och ja, det inser jag förstås, men vi vill med namnet Helsingborg C göra en markering. Det är ett fräschare och tryggare resecentrum vi skapar. Mycket ljus och färre prång och sittbänkar ute i hörnorna.

– Namnet Helsingborg C ligger kanske också bättre i tiden. Vi säger ju Lund C och Malmö C, till exempel, fortsätter Peter Siroky.

Hela ombyggnaden beräknas vara klar under våren 2021.