Mer än tre år efter attNew York Times

Detta är en opinionstext från ledarredaktionen. HDs hållning är oberoende liberal.

Tidigt i november, gott och väl tre år efter att kvinnor världen över vittnade om sexuella trakasserier och mäns maktmissbruk på jobbet med hashtaggen #metoo, briserade bomben: kändiskocken Stefano Catenacci, "kungens kock", anklagas för precis det som fått män på fall. Han fick lämna anrika Operakällaren. Sedan dess har några av Sveriges främsta kockar, krögare och sommelierer trätt fram och berättat om verkligheten på kroggolvet. Sexismen i köket.

Ytterligare en bransch måste alltså förändras, i grunden.

Allt började i filmbranschen och om hur svårt det var att få bollen i rullning påminner boken Tystnadskontraktet av New York Times reportrar Jodi Kantor och Megan Twohey. I flera år försökte de få kvinnor som filmmogulen Harvey Weinstein gett sig på att vittna. En process som för övrigt beskrivs likartat av Pulitzerprisbelönade Ronan Farrow i Fånga och döda, om motsvarande arbete för The New Yorker.

Förmögna män med mäktiga kontaktnät gör vad som helst för att stoppa sanningen, som att köpa ensamrätten till en kvinnas berättelse och sedan inte publicera den. Hot om förstörd karriär är vardagsmat och jurister med eviga tystnadskontrakt och stämningshot i miljonklassen självklarheter.

Gemensamt är också hur kvinnorna och deras upplevelser beskrivs: rädsla, äckel och dålig självkänsla.

Det intressanta är inte avslöjandena i sig, Weinstein dömdes ju i våras till 23 års fängelse för sexuella övergrepp och våldtäkt. Deckardramatiken handlar snarare om hur svårt, tidskrävande och frustrerande journalistik kan vara – och hur viktigt det är att varje detalj kontrolleras innan storyn möter en armé av jurister. Tystnadskontraktet avslutas med en imponerande notapparat.

Extra intressant blir det mot bakgrunden av att detta är Donald Trumps USA där presidenten kallar nyheter "fejk" och medier "folkets fiende". Vilket för övrigt också var Weinsteins omedelbara respons inför publiceringen: New York Times struntar i sanningen.

I Sverige har inte alla avslöjanden varit ett lika grundligt journalistiskt arbete, tvärtom hängdes vissa män ut på ganska vaga grunder, särskilt på sociala medier. En del feminister menade rentav att traditionell rättssäkerhet inte var så viktig, eftersom lagen är skriven av män – nu var det kvinnornas tur. Jag protesterade mot detta under hela #metoo, men måste medge att Tystnadskontraktet sår tvivel: maktmäns bastioner är starka.

När ord står mot ord blir bevisbördan svår; lagen skyddar inte alltid offret.

Medieprofilen Cissi Wallin anklagade under metoohösten 2017 Fredrik Virtanen, en annan medieprofil, för våldtäkt år 2006. Han nekade till anklagelserna som hon lade ut på sociala medier – polisutredningen hade lagts ner i brist på bevis – men miste sitt jobb och drabbades av utpekandet.

Tingsrätten har fällt Cissi Wallin för grovt förtal, domen överklagades och huvudförhandling i hovrätten har ännu inte hållits.

Men i höstas gav hon – på eget förlag – ut boken Allt som var mitt med "hela den smärtsamma bakgrunden till historien om ett övergrepp". Alltså samma anklagelser, även om Virtanen anonymiseras som "mediemannen". Hon menar att boken gäller något större än hennes historia, att det handlar om att många kvinnor "själva tvingas bära skulden för det som aldrig borde ha hänt".

Wallin och hennes stödtrupper anser uppenbarligen att det som kallas förtal kan försvaras, eftersom Virtanen var en känd makthavare – i deras ögon jämförbar med Weinstein. Dessutom ses detta som en kamp för alla våldtäktsoffer som inte blivit trodda och då skulle Wallin ha moralen på sin sida.

Det går också att säga att det bara är en bok – där Virtanens namn inte ens nämns – och att det skrivits mer flagranta böcker. Fast lite svårt är det att helt lyfta boken ur den verkliga kontexten.

Nu ska Justitiekanslern, JK, hur som helst utreda misstänkt tryckfrihetsbrott; grovt förtal. JK är den enda som kan väcka åtal i tryckfrihetsbrott och det sker ytterst sällan. Följaktligen väcker beskedet förvåning, inte minst utifrån metoos kärna – att kvinnor inte blir trodda på sitt ord.

Tryckfrihetsexperten Nils Funcke menar i Expressen ( 10/12 ) att det "saknas starka skäl för åtal", att JK bör avvisa Virtanens begäran och att han har en dokumenterad förmåga att driva sin egen sak: "Enligt tryckfrihetsförordningen ska de som fått förtroendet att vaka över yttrandefriheten ständigt ha i åtanke dess betydelse för demokratin, hellre fria än fälla och mer se till syftet med ett yttrande än ordvalet."

Det är lätt att hålla med om, men inte att JK inte ska utreda. Tvärtom verkar detta vara något som JK behöver granska – först därefter följer frågan om ett eventuellt åtal. Wallins yttrandefrihet står mot Virtanens rätt att inte oskyldig utmålas som brottsling. En kvinnas upplevelse måste tas på allvar, men det måste också rättssäkerheten.

Var går gränsen för förtal?

"Jag är oskyldig. Hur kunde detta hända i Amerika?" Weinstein protesterade när domen lästes upp i februari; enligt juryn var han skyldig till sexuellt övergrepp och våldtäkt. Ett nytt landskap för alla offer, sade åklagaren Cyrus Vance.

Ett där maktmän står med byxorna nere. För Weinstein väntade nya åtal. Det som räknas nu är den förändring som metoo banat väg för. Avslöjandena på Operakällaren visar att jobbet måste fortsätta.