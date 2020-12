Modos skräll – vände tremålsunderläge

Tabelltvåan Brynäs ledde med tre mål inför sista perioden och var på väg mot sjunde raka segern i SDHL. Då växlade gästande Modo upp, vände och vann med 6–5 efter förlängning. – Det är under all kritik, säger Brynäs tränare Henrik Glaas till C More.