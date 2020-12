Brittiska kultursektorn får nästan två miljarder

Statliga nödlån på över 165 miljoner pund har beviljats ett antal av Storbritanniens mest betydande kulturinstitutioner – som drabbats hårt av den pågående coronapandemin.

Anrika brittiska institutioner som konsertsalen Royal Albert Hall, National Theatre och teaterkompaniet Royal Shakespeare Company får ta del av lånen, sammanlagt motsvarande 1,8 miljarder kronor .

Lånen, som har fördelaktig ränta och en bindningstid på upp till 20 år, tillfaller sammanlagt elva institutioner av ”nationell och internationell betydelse” och ingår i det krispaket till landets hårt drabbade kultursektor på nära 19 miljarder kronor som den brittiska regeringen aviserade i början av juni, skriver Guardian.

Stödpaketet ansågs då vara det största bidraget till landets kulturliv i Storbritanniens historia, men utbetalningarna av de utlovade summorna har tagit längre tid än väntat. Nödlånsbeskedet välkomnas nu av den hårt drabbade branschen, däribland av skådespelaren Olivia Colman, som under sin karriär spelat på National Theatre i London.

– Utöver de bidrag som går till mindre teatrar är det fantastiskt att höra att framtiden för National Theatre stöttas av här lånet – som utgör en livlina, säger hon i en kommentar till tidningen.

På grund av coronapandemin befinner sig den brittiska kultursektorn i djup kris. Det har till att bland andra Royal Albert Hall, där den välkända sommarkonserten ”Last night of the proms” hålls sedan 1895, under hösten tvingats be allmänheten om bidrag för att över huvud taget överleva.

Även institutioner som Royal Shakespeare Company i Stratford-upon-Avon och Londonteatern The Globe har tidigare varnat för att man kan tvingas lägga ned sin verksamhet.