Iran kallar upp ambassadör efter EU-kritik

EU har retat upp Iran. Enligt landets utrikesdepartement är EU:s fördömande av avrättningen av regimkritikern Ruhollah Zam ett ”oacceptabelt ingripande” i Teherans angelägenheter, rapporterar den statliga iranska nyhetsbyrån Irna.

Efter att aktivisten och journalisten Ruhollah Zam avrättats på lördagen fördömde EU handlingen ”å det skarpaste”. Nu kallas Tysklands Iranambassadör Hans-Udo Muzel upp av iranska UD. Enligt Irna kommer även den franska ambassadören att kallas upp.

Zam, som fick asyl i Frankrike efter att ha flytt hemlandet, levde länge i exil i Paris. Där gjorde han sig ett namn genom att starta nyhetskanalen Amadnews, vilket gjorde att han bjöds in som expertröst i västliga medier.

Förra året, under en resa till Irak, lyckades Irans regim under oklara former få Zam till landet och i oktober 2019 meddelades att han gripits.

Han dömdes till döden i juni, bland annat för påstått spioneri för Frankrikes räkning och för att ha underblåst våld under de regimkritiska protester som skakade Iran 2017.