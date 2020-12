Förra säsongen spelade de nordvästskånska damlagen i olika division 2-serier. Men till 2021 hamnar alla fyra i samma serie, division 2 sydvästra Götaland.

Västra Karup, sjua förra säsongen, får där sällskap av Högaborg och Eskilsminne DFF som slutade fyra respektiva sjua i division 2 södra Götaland. Dessutom ansluter Ängelholm som vann sin division 3-serie.

Övriga lag i serien är: HGH FC, IF Början Falkenberg, IF Centern, Trönninge IF, Vinbergs IF, Dösjöbro IF, FC Hessleholm och Röke IF.