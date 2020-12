Sydkoreanskan Kim A Lim vann damernas US Open i golf på Champions Golf Club i Houston i Texas.

A Lim, rankad först på 94:e plats i världen och US Open-debutant, imponerande på slutrundan och gick de 18 hålen på 67 slag, fyra under par, vilket gjorde att hon slutade på totalt tre under över fyra rundor.