Dagens viktigaste nyheter

Detta har hänt i dag.

Coronaviruset

Smittan fortsätter öka i Skåne

Den senaste tidens ökning av smittspridningen i Skåne drabbar sjukvården med allt större kraft. Tisdagens notering av 375 inlagda patienter med covid innebär ännu ett påfrestande rekord. Och en allt större del av de provtagna i regionen bär på viruset Sars-Cov-2.

Coronakommissionen: Regeringen bär ansvaret

Coronakommissionen presenterade på tisdagseftermiddagen sin första delrapport. Där konstateras att Sverige har misslyckats med att skydda de äldre – och att nuvarande och tidigare regeringar bär ansvaret.

Sverige

Skolverket ställer in nationella prov

Skolverket ställer in de nationella proven under vårterminen. Anledningen är att såväl elever som lärare behöver fokusera på undervisningen under våren. Beslutet omfattar grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Undantag görs för proven i årskurs tre i lågstadiet.

Ängelholm

Akuten i Ängelholm stänger på helgerna

Omedelbar helgstängning införs på akuten på Ängelholms sjukhus. Den som behöver akut vård får ta sig till Helsingborg. Orsaken är covid-19-vården som kräver personalförstärkning.

Skåne

Dubbla julgransflygningar i morgon

Under tisdagen skulle det vara traditionell julgransflygning över Skåne. Men vädret satte stopp. Istället siktar Flygvapnet på flygning med såväl Hercules som Jas under onsdagen.

Väder

Ingen vit jul i Skåne i år heller

Det blir med största sannolikhet ingen snö i Skåne den här julen heller. Mild luft med plusgrader både dag- och nattetid dominerar över stora delar av landet, enligt SMHI:s tiodygnsprognos.