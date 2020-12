Läsarbrev om ensamkommande unga.

Detta är ett läsarbrev. Åsikterna är skribentens egna.

Nollställ räkneverket.

I inlägget ”Låt ensamkommande stanna” ( 8/12 ) är Ulla Bohlin tydlig med sitt budskap och detsamma gäller svaret från Heidi Avellan. Det handlar om de ensamkommande och om lag och ordning. Bra, och tänk om det med hänsyn till rådande läge vore möjligt att låta samtliga stanna. Nollställa räkneverket och arbeta fram en migrationspolitik som är rättssäker, förutsägbar och långsiktig, med brett parlamentariskt stöd. Ett alternativ värdigt en demokrati.

Mats Borglund

Ge dem amnesti.

Håller helt med Heidi Avellan att migrationspolitiken skall vara rättssäker och långsiktig, men menar också att den måste stramas åt betydligt, så att vi inte framgent riskerar flyktingströmmar liknande den vi hade 2015.

Den målsättningen får dock inte få stå i vägen för ett humant och anständigt förhållningssätt till de ensamkommande unga, som nu varit fem år i Sverige. Gymnasielagen var förvisso behäftad med brister, men den stöddes, då den infördes, av C med motiveringen att de mänskliga konsekvenserna annars skulle bli för stora.

Många av dessa ungdomar tog chansen. Under svåra omständigheter och en ofta osäker tillvaro har de på fem år lärt sig ett svenska och förvärvat gymnasiekompetens. De har kostat de svenska skattebetalarna en hel del, men nu har de ett helt arbetsliv framför sig, då de kan betala igen med råge. När då ungdomsarbetslösheten på grund av coronakrisen skjutit i höjden och försvårat möjligheten att snabbt få en fast anställning, tycker tydligen en majoritet att det är läge att kasta ut dem. De mänskliga konsekvenserna är rimligtvis inte mindre förödande nu än då lagen infördes.

Förutom att Sverige behandlar den här gruppen svekfullt och inhumant kan anföras att vi av rent egoistiska skäl borde se till att de får bli kvar i landet. Sverige kommer att få stor brist på arbetskraft inom vården, omsorgen och inom hantverks- och serviceyrken. Det finns alltså goda skäl att ta vara på den arbetskraft, som dessa ungdomar utgör. Bäst vore att utifrån de exceptionella omständigheterna, bevilja en generell amnesti för ungdomar med godkänd studentexamen.

Greger Ahnlund

Gör om, Centerpartiet.

Centerpartiet Vellinge beklagar att C inte ställer sig bakom de lättnader i gymnasielagen som regeringen föreslagit. Det är vi lokalpolitiker som tillsammans med ett starkt civilsamhälle och privatpersoner slåss för ungdomarnas möjlighet att komma till sin rätt. För rikspolitiker är detta möjligtvis en problematisk grupp, för oss är det unga människor med drömmar och ambitioner som är en del av våra lokalsamhällen; någons storebror, klasskamrat, fotbollskompis, elev eller bonusbarn. De har kämpat i fyra fem år för att klara av grundskolan och gymnasiet. Vi har redan hundratals svenska ungdomar som bokstavligen bor under broar i franska storstäder dit de tvingas söka sig för att inte bli utvisade från Europa. De pratar småländska, skånska och dalmål och saknar sina familjer, tränare och klasskamrater. Vi som står kvar samlar in pengar, kläder och tält för att försöka underlätta deras tillvaro.

När de nu är ”flygfärdiga” kastar vi ut dem. Med tanke på hur mycket vi redan investerat i ungdomarnas utbildning, och de kommande demografiska utmaningarna på arbetsmarknaden där vi i Sverige kommer att behöva vartenda par arbetsdugliga händer är den här situationen dessutom nationalekonomiskt förkastlig.

Trots hoppfulla besked om hur C ställer sig till den nya migrationslagstiftningen, med en humanitär aspekt som kan hjälpa även ensamkommande, så är det inte tillräckligt. Tusentals ungdomar är redan i ett akut läge.

Magdalena Nour

gruppledare, ledamot i kst och kfmg

Sofia Erichs

ordförande, C Vellinge