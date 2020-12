Detta är tidningens huvudledare. HDs hållning är oberoende liberal.

Att stå i mitten är inte alltid så enkelt. Det märktes på onsdagen när Centerledaren Annie Lööf höll sitt digitala jultal

Denna politiker i "Mittens rike”, som C en gång lanserade, balanserade i jultalet mellan att kritisera regeringens agerande under pandemin – senfärdigheten, bristen på handlingskraft, den fula vanan att skylla ifrån sig på andra – och att lufta löften om en bättre framtid. Därför att Centerpartiet i ett tämligen tätt samarbete driver Stefan Löfvens (S) rödgröna regering framför sig.

Då blev det ett tillfälle för Annie Lööf att inte bara tala sig varm för bättre skydd för våldsutsatta kvinnor och barn. Hon beklagade pandemins alla offer:

”Varje förlorat människoliv är en förlorad värld.”

Annie Lööfs politiska tillvaro är, trots allt, rätt ljus. Men några aningen mörkare moln syns på hennes Centerhimmel.

Ett moln har med opinionen att göra.

Normalt sett när opinionsinstituten frågar väljarna var på höger-vänster-skalan de placerar sig, svarar ungefär 30 procent att de hör hemma i mitten. Då är det intressant att betrakta DN/Ipsos nya mätning . Drygt 1 500 personer intervjuades 1–13 december. Här halkar Centern ned från 9 till 7 procent, samtidigt som stödet för Liberalerna i en ny bottennotering avrundas uppåt till 3 procent. Tillsammans har de två liberala mittenpartierna kanske 10 procent av väljarna bakom sig. Det är en bra bit ifrån en tredjedel av väljarkåren.

Nästa mörka Centermoln kan sammanfattas med två ord. Fredrick Federley.

Europaparlamentarikern var en erkänt kompetent politiker och som andra vice ordförande i Centern en tillgång för partiet. Sedan blev det känt att Federley haft en nära relation till en person som fällts för en rad grova sexbrott mot barn. När Federley nyligen meddelade att han lämnar sina politiska uppdrag fann partiet – inte minst Annie Lööf – att det beslutet var klokt och ofrånkomligt. Förtroendet var raserat.

Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring menar dock att historien kring Federley inte är huvudorsaken till C-nedgången. I så fall skulle Centern ha tappat till gruppen osäkra. Men så är inte fallet. Partiet tappar till S och M.

Nu måste C få till ett slags omstart. Det är nog tvunget när en så tung partiföreträdare lämnar.

Det leder in tanken på var i den politiska terrängen Centern hör hemma. Det skulle kunna betraktas som ett tredje moln med grådaskiga inslag – en vilsenhet om partiets position.

Sant är att Centern till och från under åren har gett ett villrådigt intryck. Under Olof Johansson, under Lennart Daléus. Minns bara sloganen ”Nja till Europa”. Det var i en tid med svårförståeliga ideologiska piruetter – någon som på allvar förstod ekohumanismen? Somliga svenska partier skulle säkert vilja hålla denna vilsenhet emot Centern – även idag.

Men med Maud Olofsson och sedan 2011 Annie Lööf som ledare har partiet stagats upp, hittat hem. Till en stabil socialliberal bas.

”Det är helt klart att Centerpartiet genom januariavtalet skaffat sig en mer självständig ställning med hög integritet. Man faller inte för lätta locktoner vare sig från höger eller vänster idag. Och båda blocken inser nog att ingen av de två kommer förbi C om partiet håller ställningarna i nästa val", säger Centerveteranen Anders Ljunggren, en gång ordförande i Cuf, i tidningen Fokus. Ljunggren märker ett ökat självförtroende i partiet och en stark uppslutning bakom Annie Lööf, som han menar har mognat som politiker.

Självfallet kommer trycket på Centern – liksom trycket på Liberalerna – att öka i takt med att valet 2022 närmar sig. Många vill att C och L väljer sida. Höger eller vänster.

En klok, mogen, empatisk – och socialliberal – partiledare måste klara av att förklara för väljarna varför partiet inte på något vis, inte till något pris, vill samarbeta med Sverigedemokraterna.