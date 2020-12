Dionne Warwick gör låt med rappare

Dionne Warwick avslöjar att hon ska släppa en låt tillsammans med Chance the Rapper och The Weeknd – i välgörenhetssyfte. Därmed är också ett mysterium som gäckat människor på Twitter i flera dagar löst. Sångerskan hånade nämligen de båda rapparnas namn i flera uppmärksammade inlägg på plattformen förra veckan.

Till Chance the rapper skrev hon:

”Om du uppenbart är en rappare, varför var du tvungen att ha med det i ditt artistnamn?”

Och till The Weeknd:

”The Weeknds tur nu. Varför? Namnet är inte ens rättstavat?”

Förmodligen var det hela en pr-kupp inför släppet av låten ”Nothing's impossible”. Den har skrivits av Warwicks son Dionne Damon Elliottt och intäkterna från låten går till en organisation som fördelar matpaket under coronapandemin.

Dionne Warwick har haft många hits, men är kanske mest känd för ”I say a little prayer for you”, från 1967.