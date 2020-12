Kvidinge kyrka fortsätter hålla öppet under jul och nyår

Med begränsat antal besökare och utan körsång anordnas öppna gudstjänster i Kvidinge kyrka.

Maximalt 8 besökare får delta när gudstjänsterna i Kvidinge hålls som planerat under jul-, nyårs- och trettonhelgerna. Men varken kör eller solister medverkar i gudstjänsterna och all kaffeservering och grötfest ställs in. För de som inte har möjlighet att delta läggs kortare andakter ut på församlingens Facebooksida.

Kyrkan är öppen alla vardagar mellan klockan 8-16 för besökare som vill tända ljus eller be en bön. Kyrkans personal finns tillgänglig för samtal på kyrkogården eller i kyrkan vardagar mellan klockan 10-12. Det finns också möjlighet att prata med personalen per telefon på andra tider.