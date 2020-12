Sedan i våras har delar av Landborgspromenaden varit avstängd, från och till. Promenadstråket har påverkats av VA-arbeten i närområdet. Nu är arbetet klart och man kommer återigen fram på hela sträckan.

Delar av Landborgspromenaden norr om Tågabacken har varit avstängd under flera månader på grund av VA-arbeten. Nya ledningar har lagts under Landborgen från gatorna intill. Det har också påverkat Margaretaplatsen som har varit avstängd under delar av perioden.