Unicef-hjälp till frukost till brittiska barn

Unicef-pengarna går till den brittiska välgörenhetsorganisation School Food Matters, som ska dela ut 18 000 näringsrika frukostar till behövande barn under det två veckor långa jullovet och under ett lov i februari. Maten ska gå till barn och familjer i Southwark i södra London, som har drabbats hårt av coronaviruset, rapporterar The Guardian