Psykologen och poeten UKON svarar på alla våra frågor inför jul. Idag: dröm om en sjömansjul på Hawaii, men glöm inte det som gör ont.

Fråga: ”Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away”. Om det utvecklades ett vaccin som gjorde oss immuna mot kärlekssorg, barndomstrauman och ja, kanske skitåret 2020 – borde vi välja glömskans spruta då?