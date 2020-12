Darling Desperados gör prisad nätteater

Efter 5 555 dagar av pandemisk isolering berättar människor i Sydafrika, Senegal och Stockholm om sina rädslor. Allt som en livesänd, nu prisbelönt, teaterföreställning via Zoom. Även publiken får delta.

Ett slags Netflix live. Så beskriver den svenska skådespelaren Ulrika Malmgren från gruppen Darling Desperados föreställningen ”The art of facing fear”. Till skillnad från annan digital coronateater spelar man här och nu – som på en fysisk scen. De 21 skådespelarna bjuder också in publiken att chatta och skicka in personliga covidhistorier som återges i en masscen.