Tilläggslån för studenter höjs tillfälligt

Tilläggslånet inom studiemedlen höjs tillfälligt med cirka 1 000 kronor per studiemånad under 2021 och 2022. Tilläggslånet kan ges med ett högre belopp vid extraordinära händelser i fredstid, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Under 2020 uppgår tilläggslånet till 4 055 kronor per månad. Beloppet är kopplat till prisbasbeloppet och i och med förstärkningen kommer det att nästa år uppgå till 5 113 kronor per månad.

Tilläggslån kan i vissa fall lämnas från det år en studerande fyller 25 år.

Utöver det förlängs det lättade arbetsvillkoret inom det så kallade studiestartsstödet under hela 2021. Det innebär att studiestartsstöd kan ges till den som är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen oavsett hur länge personen har varit arbetslös.