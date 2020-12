Jim Carrey slutar spela Joe Biden i ”SNL”

Jim Carrey slutar att imitera den tillträdande presidenten Joe Biden i humorprogrammet ”Saturday night live”. Enligt Deadline var det aldrig meningen att Carrey skulle bli en fast medlem av ensemblen och själv skriver komikern att hans ”ämbetsperiod” bara skulle vara under sex veckor.

”Jag är ärad över att ha blivit vald till 'SNL'-president, komedins allra högsta ämbete. Jag skulle gärna vilja tro att Biden segrade i valet för att jag verkligen glimrade i rollen. Men jag är bara en i raden av stolta, kämpande 'SNL'-Bidens,” skriver han i ett inlägg på Twitter.

Carrey är född i Kanada, men bor nu i Los Angeles och flyttade tillfälligt till New York för att spela in ”Saturday night live” under valspurten. Maya Rudolph spelade tillträdande vicepresident Kamala Harris. Vem som ersätter Jim Carrey som Joe Biden är ännu inte klart.