Luleå utökade Oskarshamns förlustsvit

En formidabel målexplosion av Luleå i den andra perioden blev vägen till andra raka segern lagen emellan. Och Oskarshamns förlustrad i SHL är nu uppe i dussinet fullt. – Andra perioden är bra, vi växlade upp, sade Luleås avslutande målskytt, Niklas Olausson, till C More efter 5–2-segern.

Rutschkana, berg och dalbana eller fritt fall – metaforerna till att beskriva Oskarshamns SHL-tillvaro på senare tid är många. Laget har nu förlorat tolv raka matcher. Den inledande leken med topplagen har på kort tid förbytts till bottenstrid.

En seger stod förmodligen högst upp på hemmaspelarnas önskelista när man för andra gången inom tre dagar tog sig an Luleå. Och det började bra för hemmalaget då backen Oliver Larsen drev upp pucken och lyckades tråckla in den bakom Luleåmålvakten David Rautio.

– Jag får en bra passning och försöker ta den på mål, lite tur ibland. Vi är på gång igen, sade Oliver Larsen, som gjorde mål även i torsdagens möte i Norrbotten, i en pausintervju i C More.

Kim Strömbergs 2–0-mål i den andra perioden blev till en kort parentes. De 20 minuterna ägde Luleå helt och hållet. De långväga gästerna gjorde också fyra mål inom den korta tidsrymden två minuter och 27 sekunder.

– De slänger in mycket puckar i mitten, har man en gubbe redo där så, sade Einar Emanuelsson, som kvitterade till 2–2, i en pausintervju i C More om Luleås framgångsrika taktik.

Chris Desousa, Jonas Berglund samt Jack Connolly var Luleås övriga målskyttar i perioden.

– Vi måste göra bättre värderingar, sade Oskarshamns lagkapten Jonas Engström till C More apropå misstagen i egen zon.

Luleå stängde sedan effektivt ned den tredje perioden utan att spilla onödiga krafter. Niklas Olausson fastställde slutresultat 5–2 innan laget påbörjade den långa resan hem till julfirande.

I Oskarshamn har man en chans till att ge sig själva en seger som efterlängtad julklapp i förskott – måndagens Smålandsderby hemma mot Växjö.