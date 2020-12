Topplistorna: Swift och Roxette hamnar högt

En samling med Roxette-rariteter tar sig in på albumtoppens översta hylla tillsammans med Taylor Swifts överraskningsalbum ”Evermore”. På singellistan lyckas Newkid slå sig fram högst bland alla jullåtar.

Album:

1. (1) Victor Leksell: ”Fånga mig när jag faller”

2. (Ny) Roxette: ”Bag of trix (Music from the Roxette vaults)”

3. (Ny) Taylor Swift: ”Evermore”

4. (3) Michael Bublé: ”Christmas”

5. (5) Linnea Henriksson: ”Till – från –”

6. (7) Carola: ”Carolas jul”

7. (8) Peter Jöback: ”Jag kommer hem igen till jul – jubileumsutgåva”

8. (6) Tommy Körberg: ”Julen är här”

9. (4) Yasin: ”98.01.11”

10. (11) Arvingarna: ”När snön faller ner”

11. (14) The Kid Laroi: ”Fuck love”

12. (18) Barnens favoriter: ”Hej tomtegubbar”

13. (9) Mariah Carey: ”Merry Christmas”

14. (Ny) Casanovas: ”Mota Olle i grind”

15. (12) AC/DC: ”Power up”

16. (17) EMD: ”Välkommen hem”

17. (15) Bruce Springsteen: ”Letter to you”

18. (10) The Weeknd: ”After hours”

19. (16) Newkid: ”Mont Jhun”

20. (2) Ulf Lundell: ”Telegram”

Singlar:

1. (3) Newkid: ”Du måste finnas”

2. (2) Mariah Carey: ”All I want för Christmas is you”

3. (5) Wham: ”Last Christmas”

4. (1) Miriam Bryant & Yasin: ”Ge upp igen”

5. (4) Newkid: ”Starkare”

6. (6) Thomas Stenström: ”Ser du månen där du är ikväll (Tillsammans igen)”

7. (7) Triad: ”Tänd ett ljus”

8. (11) Freddy Kalas: ”Hey ho”

9. (9) Michael Bublé: ”It's beginning to look a lot like Christmas”

10. (10) José Feliciano: ”Feliz navidad”

11. (32) The Kid Laroi: ”Without you”

12. (8) Victor Leksell: ”Svag”

13. (13) Brenda Lee: ”Rockin' around the Christmas tree”

14. (14) Bobby Helms: ”Jingle bell rock”

15. (17) Adolphson-Falk: ”Mer jul”

16. (19) Tommy Körberg & Sissel Kyrkjebö: ”Julen är här”

17. (15) Ariana Grande: ”Santa tell me”

18. (21) Andy Williams: ”It's the most wonderful time of the year”

19. (22) EMD: ”Välkommen hem”

20. (18) Band aid: ”Do they know it's Christmas”'

Källa: GLF