Svensktoppen: ”Säg mig var du står” i topp

Carola och Zara Larssons nyversion av ”Säg mig var du står” behåller förstaplatsen och det mesta är sig likt. Bland veckans bubblare utmanar tre olika jullåtar.

1. (1) Carola & Zara Larsson: ”Säg mig var du står”

2. (2) Agnes: ”Fingers crossed”

3. (6) Newkid: ”Starkare”

4. (3) Benjamin Ingrosso: ”Långsamt farväl”

5. (4) ”Victor Leksell: ”Svag”

6. (9) Darin: ”En säng av rosor”

7. (10) My Marianne & Jonathan Johansson: ”Come whatever, come what may”

8. Smith & Thell: ”Year of the young”

9. (5) Benjamin Ingrosso: ”Judy min vän”

10. (Ny) Thomas Stenström: ”Ser du månen där du är ikväll (Tillsammans igen)”

Bubblare:

Måns Zelmerlöw: ”Alone on Christmas eve”

The Mamas: ”A Christmas night to remember”

Weeping Willows: ”Merry Christmas, my love”