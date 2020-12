I samband med ordförandeskapet i OSSE skulle Sverige kunna föreslå en modell för konfliktlösning baserad på erfarenheterna från Åland, som i nästan ett sekel visat sig vara framgångsrika. Det skriver Kamal Makili-Aliye, universitetslektor i folkrätt och mänskliga rättigheter.

Mathias Mossberg, UD:s tidigare analyschef, har rätt i att Sverige kan spela en viktig roll när det gäller Nagorno-Karabachs framtid (Aktuella frågor 7/12 ). Inte minst efter årsskiftet då Sverige åter blir ordförande i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Men Mathias Mossbergs jämförelse med Israel-Palestina-konflikten är långsökt. Den som söker fred för Nagorno-Karabach bör istället blicka mot Åland.

Nagorno-Karabach-konflikten är komplicerad och bottnar i historiska spänningar. Konflikten går tillbaka till början av 1900-talet och skapandet av de självständiga staterna Armenien och Azerbajdzjan som efterspel till det krossade ryska kejsardömet.

När Sovjetunionen skapades i början av 1920-talet väcktes frågan om vilket land Nagorno-Karabach skulle tillhöra, Armenien eller Azerbajdzjan. Invånarna i regionen var till största delen armenier, men Nagorno-Karabach låg geografiskt i Azerbajdzjan.

Det dåvarande kommunistiska styret i Sovjet beslöt att Nagorno-Karabach skulle fortsätta vara en del av Azerbajdzjan. Och den armeniska befolkningen skulle få ett visst självstyre i området.

Armenien och Azerbajdzjan ingick båda i Sovjetunionen. När de åter blev självständiga stater i och med Sovjetunionens upplösning år 1991 utbröt ett fullskaligt krig kring Nagorno-Karabach.

Nagorno-Karabach och de angränsande regionerna tillhör enligt internationell rättAzerbajdzjan. Men från 1994 till 2020 höll Armenien territoriet under militär ockupation.

Det avtal om vapenvila som Azerbajdzjan och Armenien slöt i Moskva i november i år stoppade stridigheterna. Men knäckfrågan är långtifrån löst. Hur ska det kunna bli varaktig fred i Nagorno-Karabach?

Det kalla krigets ordning, sådan den kom till uttryck i Helsingforsdokumentet 1975, grunden till dagens OSSE, innehåller inga juridiska motsättningar mellan principen om självbestämmanderätt och principen om territoriell integritet och gränsers okränkbarhet.

Problemet är istället att medlingen mellan Armenien och Azerbajdzjan inte lyckats.

Sverige fick i början av 1990-talet en central roll i medlingsarbetet som medlem i den så kallade Minskgruppen. Sverige är fortfarande permanent medlem i gruppen, men har under de senaste decennierna varit passivt.

Nagorno-Karabach och Palestinakonflikten är mycket olika. Den förstnämnda är framför allt en territoriell konflikt, medan den andra är etnopolitisk, där olika folkgrupper och politiska intressen står mot varandra.

Istället för att blicka mot världens kanske mest uppmärksammade konflikt, Israel-Palestina, går det att finna modellen för en lösning på betydligt närmare håll. Sverige har egen erfarenhet av en snarlik konflikt som resulterade i en framgångsrik lösning och kan tjäna som ett gott exempel på hur självstyre för en minoritet kan se ut.

År 1921 löste FN:s föregångare, Nationernas förbund, konflikten mellan Sverige och Finland om Åland. Lösningen baseras på självstyre för Ålands svenskspråkiga befolkning inom Finlands territorium. Åland förblev alltså en del av Finland, med självstyre och villkoret att Ålands språk och kultur ska respekteras.

Det framgångsrika Ålandsprejudikatet firar snart 100-årsjubileum. Den 9 juni 2022 fyller Ålands självstyre 100 år.

Likheterna mellan konflikten om Åland och Nagorno-Karabach är uppenbara, båda innehåller en territoriell konflikt och minoritetsgrupper. Dessutom var båda områdena under nästan ett sekel en del av samma stat, det ryska kejsardömet.

Båda konflikterna har också samma ursprung: upplösningen av det ryska imperiet.

Det har nu gått nästan tre decennier av fruktlösa medlingsförsök när det gäller Nagorno-Karabach. Trots novemberavtalet om eldupphör är framtiden osäker. Att Azerbajdzjan återtog Nagorno-Karabach och andra territorier riskerar bara att leda till fortsatt status quo, alltså att den viktigaste frågan förblir obesvarad. Fredsbevarande styrkor i all ära – men hur ska det bli långsiktig och stabil fred i området?

Samma slags lösning som användes för Åland skulle ge allt som Nagorno-Karabach-konflikten kräver: skydd och självstyre för den armeniska minoriteten inom Azerbajdzjan, samtidigt som Azerbajdzjan även framöver får kontroll över gränser och territorium.

Dessutom innehåller den åländska lösningen en demilitarisering för att förhindra ytterligare krig. Sedan 1921 fastslår Ålandskonventionen att ögruppen inte får användas eller utnyttjas militärt.

Sverige skulle kunna bidra till fredsprocessen kring Nagorno-Karabach genom att använda den åländska verktygslådan.

I samband med ordförandeskapet i OSSE skulle Sverige kunna:

• använda sitt medlemskap i Minskgruppen på ett mer aktivt sätt.

• arbeta utrikespolitiskt för att Nagorno-Karabach-konflikten ska lösas.

• i Minskgruppen föreslå en modell för konfliktlösning baserad på erfarenheterna från Åland, som i nästan ett sekel visat sig vara framgångsrika.

Det eldupphöravtal som slöts i Moskva i november gäller bara i fem år. Sverige har nu ett gyllene tillfälle att bryta Nagorno-Karabach-konfliktens till synes eviga våld. Men det förutsätter att Sverige väljer att spela en aktiv roll i medlingsarbetet.

Kamal Makili-Aliyev, juris doktor och universitetslektor i folkrätt och mänskliga rättigheter och forskare vid forskningsplattformen RUCARR, Russia and the Caucasus Regional Research vid Malmö universitet. Han är också författare till boken Contested Territories and International Law om Nagorno-Karabach-konflikten.