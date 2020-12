Fler skänker i coronatider: ”Vårt lager är knökfullt”

Second hand-butikerna är inne på julhandelns slutvarv och på Erikshjälpen har man under året haft betydligt fler varor än normalt att ta hand om. "Istället för resor och andra nöjen har många varit hemma och rensat i dessa tider", menar butikschef Totto Renstig.

Ända sedan allhelgonahelgen har Erikshjälpens second hand-butik längs Österleden haft sin försäljning av julprylar i gång. Butikschefen Totto Renstig berättar att man valt att dela upp försäljningen lite. Tiden före förste advent valde man att lyfta fram adventsljusstakar och dylika julprydnadssaker för att sedan de senaste veckorna fokusera mer på kulor, slingor, stjärnor och allt som hör julgranen till.

– Ljusstakar har gått jättemycket. Men även traditionellt julpynt och plastgranar. I år är det nog ännu mer julförsäljning än vanligt. Folk vill förnya sig lite och lysa upp den tråkiga årstiden, säger han.

Faktum är att second hand-butiken har fått in omkring 30 procent fler varor under coronapandemin jämfört med vad man brukar få.

– Istället för resor och andra nöjen har många varit hemma och rensat i dessa tider. Man passar på att investera lite mer i hemmet, säger han och tillägger att det är en av få fördelar som pandemin har fört med sig.

Att fler skänker har så klart lett till vissa logistiska utmaningar.

– Det var redan i mars som mer varor började komma in. Vårt lager är knökfullt, mer än vanligt. Vi får in ungefär 50 000 varor i veckan, säger han.

Har ni plats för mer varor då?

– Nej, det har vi inte. Men det är som med allting att man får odla goda relationer som man kan få nytta av när det blir värre tider, säger Totto Renstig.

Det har lett till att Erikshjälpen fått möjlighet att låna en trailer där osorterade varor kan förvaras. Man har även ordnat med en extra container för ändamålet.

Varor som inte har blivit sålda efter att ha stått ute i butik en viss tid packas sedan ner i en stor lastbil som sedan kör vidare till Baltikum, där second hand-butiker tar emot lasten i utbyte mot att de betalar frakten.

– Normalt brukar det gå två eller tre veckor mellan att lastbilen kör. Nu kör den var tionde dag, upplyser butikschefen.

Fler begagnatrörelser i landet har vittnat om att fler skänker bort sina prylar i coronatider. I en artikel i Aftonbladet från i augusti konstaterade aktörer som PMU Second hand, Skåne Stadsmission, Myrorna och även Erikshjälpen centralt att de samtliga sett en tydlig ökning av skänkta varor.

– Vi har fått enormt mycket mer varor inlämnade till oss, sa Mats Hillerström, verksamhetschef för PMU Second hand, till kvällstidningen.

Under stora delar av pandemin har Erikshjälpen i Helsingborg fördubblat öppettiderna för att sprida ut kunderna över fler timmar.

Efter att det återvunna plagget utropades till årets julklapp år 2018 så har klädesavdelningen gått om Hem & hushålls-avdelningen som den största sektionen i butiken.

– Det fick ett enormt genomslag måste jag säga. Det var ett väldigt positivt inslag och har betytt mycket för hela branschen. Det har gett oss nya kunder och ökad försäljning.