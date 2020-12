Katja Zidén Gör uppror mot sexism på tv

När Katja Zidén fick se dokusåpaklipp som innehöll såväl sexism som våld blev hon vansinnig. Då lade hon upp kampanjen #vadvisarni på sociala medier vilket tvingade Discovery till åtgärder på sin strömningstjänst. Det är knappast första gången Katja Zidén vågat vara obekväm.

I ett klipp från danska "Ex on the beach" som nyligen återaktualiserats får en manlig deltagare oemotsagd säga att han har en superkraft som kan "knäcka ryggraden på kvinnor som inte uppför sig". Han kallar även kvinnliga deltagare för "slampor".