Gardell och Björkman gör pandemifilm

Coronapandemin satte stopp för ett av duons projekt, men ur det föddes ett annat. Nu arbetar regissören Stig Björkman och Stina Gardell med en ny film tillsammans.

För fem år sedan gjorde Stina Gardell och Björkman den hyllade dokumentärfilmen ”Jag är Ingrid” om Ingrid Bergman tillsammans. Filmen de nu arbetar med är en corona-anpassad film där Björkman talar med en rad kollegor över hela världen.

I filmen kommer det också finnas klipp ur ett 30-tal klassiska filmer, och Eva Dahlgren har skrivit och sjungit in en ny låt som ska ligga över eftertexterna. Även Lisa Ekdahl medverkar med en låt.

– Jag talar med filmvänner som Isabella Rossellini, Alicia Vikander, John Sayles och Olivier Assayas, säger Stig Björkman.

Initiativet kom från Stina Gardell.

– Hela Stigs liv har baserats kring film sedan han var tio år gammal och för första gången togs med på bio av sina föräldrar. Nu under pandemin har han suttit instängd hemma och sett massor av film. Då fick jag idén att filma hemma hos honom medan han samtalar med filmvänner världen över på Zoom, säger Stina Gardell.

Hittills har duon gjort 15 intervjuer, och har tre kvar – Sigourney Weaver, Lars von Trier och Arnold Schwarzenegger.

– Det har varit oerhört lätt att få folk att ställa upp, alla tycker om Stig och vill vara med.

Samtalen handlar mycket om just pandemin berättar Stig Björkman.

– Vi talar om situationen just nu. Och sedan ber jag dem välja ut en film de vill visa klipp ur.

Gardell säger att flera av klippen är referenser till pandemin.

– Vi tar upp existentiella grundfrågor. Vi har till exempel klipp ur ”Fåglarna” och ur ”Fönstret mot gården”, som kan tolkas som att syfta på den situation vi befinner oss i just nu.

Ännu är det inte spikat vad filmen ska heta. Arbetsnamnet just nu är ”Corona film club – my life as a film”. Man leker också med titeln ”The movie man”.

– Eftersom filmen tar sitt ursprung ur pandemin vill vi självfallet få ut den så snart som möjligt. Sen är ju en förhoppning att den ska bli uttagen till Cannes, säger Stina Gardell.

För fem år sedan visades duons ”Jag är Ingrid”, om Ingrid Bergman, just på Cannes-festivalen. Sedan dess har de jobbat med en liknande film om författaren Joyce Carol Oates. Den är så gott som färdig, men pandemin satte stopp för en sista intervju med Oates. Men Gardell och Björkman hoppas på en premiär i Cannes även för den.