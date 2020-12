Här är gåvorna som skapar störst lycka

Jo, vi blir faktiskt lyckligare av att få prylar. Fast bara väldigt lite och bara under väldigt kort tid.

De gåvor som skänker långvarig lycka är av annat slag.

Här är de gåvor som, utifrån psykologisk forskning, ger mest lycka till både den som får och den som ger.

1. En upplevelse. Fler upplever lycka av att köpa en upplevelse än av att köpa någon sak. En upplevelse kan man också få flera gånger, både när man ser fram emot den och genom att återuppleva den efteråt via bilder eller filmer. Upplevelser är heller inte jämförbara på samma sätt som prylar. Därför kan en upplevelse kännas mer unik.

Om du vill ge en pryl så kan du välja en pryl som leder till nya upplevelser för mottagaren.

2. Många små gåvor i stället för en stor. Det spelar ingen roll hur stor och dyr och fin presenten är – du kommer snabbt att vänja dig vid den och därmed inte uppskatta den lika mycket. En gåva som ges i mindre portioner under en längre period, kan vara ett sätt att hålla uppskattningen vid liv, och därmed få ut mer lycka av julklappspengarna.

3. En social julklapp. Bra relationer, där man känner sig sedd, förstådd och inkluderad, är ett säkert kort för att vara lycklig. Så en gåva som främjar relationer är bland det bästa vi kan göra – som att gå en kurs ihop med sin partner eller ge bort ett medlemskap i en bokcirkel.

4. En chans att ge. De flesta mår bra av att ge något till sig själv. Men de flesta mår ännu bättre av att ge något till någon annan. De tillfällen när du känt dig riktigt snäll och generös kan få dig att må bra också långt efteråt, bara genom att tänka tillbaka på dem. Därför kan den gåva som ger bäst mående, vara i form av en gåva till någon annan. Om man ska ge en sån här gåva är det dock bäst att mottagaren själv får vara med och välja vem som ska ha gåvan.

Källor: "Lycka på fullt allvar" av psykologen Katarina Blom och "If money doesn’t make you happy, then you probably aren’t spending it right" av psykologforskarna Elizabeth Dunn och Daniel Gilbert.

