Mwuanas ”Loverman” mest spelad i P3

Fakta

1 Mwuana – "Loverman"

2 Newkid – "Kanske var vi rätt bra ändå"

3 Topic & A7s – "Breaking me"

4 Lady Gaga & Ariana Grande – "Rain on me"

5 Benee & Gus Dapperton – "Supalonely"

6 Surfaces – "Sunday best"

7 Victor Leksell – "Svag"

8 Zara Larsson – ""Love me land"

9 Billie Eilish – "Everything I wanted"

10 Surf Mesa & Emilee – "Ily (I love you baby)"

11 Roddy Ricch – "The Box"

12 Victor Leksell – "Bedövning"

13 Miss Li – "Komplicerad/Complicated"

14 The Weeknd – "In your eyes"

15 Kygo & Avicii & Sandro Cavazza – "Forever yours (Avicii Tribute)"

16 DaBaby & Roddy Ricch – "Rockstar"

17 24kGoldn & Iann Dior – "Mood"

18 Megan Thee Stallion – "Savage"

19 Jireel – "Relationer"

20 Marshmello & Halsey - "Be kind"

21 Molly Sandén & Newkid - "Jag mår bra nu"

22 The Weeknd – Blinding lights"

23 Miriam Bryant – ""Passa dig"

24 Drake – "Toosie slide"

25 Kygo, Zara Larsson & Tyga – "Like it is"

26 Taylor Swift – "Cardigan"

27 Harry Styles – "Watermelon sugar"

28 Myra Granberg – "Tills mitt hjärta går under"

29 Saint Jhn – "Roses (Imanbek Remix)"

30 Dua Lipa – "Break my heart"

31 Lil Mosey – "Blueberry Faygo"

32 Estraden – "Dansar med mig själv"

33 Zikai – "Twenty something"

34 Bronson & Lau.Ra – "Heart attack"

35 Myra Granberg – "Äru min nu"

36 Joel Corry & MNEK – "Head & heart"

37 Partynextdoor & Rihanna – "Believe it"

38 Nea – "Drunk enough to"

39 Norlie & KKV & Junie – "Komma över dig"

40 Billie Eilish – "My future"

41 Håkan Hellström – "Tillsammans i mörker"

42 Lennon Stella & Charlie Puth – "Summer feelings"

43 Nea & Felix Jaehn – "Some say"

44 Haim – "Now I'm in it"

45 Justin Bieber & Quavo – "Intentions"

46 Tribe Friday – Talk so loud"

47 Doja Cat & Nicki Minaj – ""Say so"

48 Dree Low – "Pippi"

49 Rosalía & Travis Scott – "TKN"

50 Jubël – "Someone"