Företaget Odd Molly köper tre lager- och logistikfastigheter i Båstad och Laholm för 52 miljoner kronor.

Under tisdagen presenterades nyheten att Odd Molly tecknar en avsiktsförklaring för köp av tre fastigheterna inklusive en så kallad self storage-rörelse. Self storage innebär en form av magasinering i förråd.