Rosenfeldts ”Vargasommar” blir dramaserie

Efter ”Bron” och brittiska ”Marcella” får författaren Hans Rosenfeldt återigen se ett av sina verk i rutan. TV4 och C More ska nu göra spänningsromanen ”Vargasommar” till dramaserie.

Boken utspelar sig i Haparanda och handlar om polisen Hannah Wester, som utreder av ett dödsfall, som tycks hänga ihop med en knarkuppgörelse i Finland.

”Hans har bred erfarenhet av att skapa fängslande berättelser för den internationella och svenska publiken. Han är en otrolig författare, en av de bästa i världen inom sitt gebit. Vi har haft glädjen att få jobba med Hans tidigare och det känns fantastiskt att få göra det igen med just detta spännande projekt”, säger Josefine Tengblad, dramachef på TV4 och C More, i ett pressmeddelande.

”Vargasommar” är den första romanen i en planerad serie, där uppföljaren planeras till hösten 2022.