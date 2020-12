Kid Cudi satte nytt kort listrekord

Den Grammybelönade rapparen Kid Cudi släppte tidigare i december sin nya skiva ”Man on the moon III: The Cchosen” och en av låtarna på albumet har nu satt ett nytt rekord på Billboard Hot 100, rapporterar Billboard.com

Inledningsspåret ”Beautiful trip” är nämligen bara 37 sekunder lång och är den kortaste låt som hittills tagit sig in på USA-listan. Den övertog därmed det rekord som Piko-Taros ”PPAP (pen-pineapple-apple-pen)” hade, den låten är hela 45 sekunder lång och tog sig till plats 77 på listan år 2016.

Den kortaste listettan i Billboardlistans 62-åriga historia är ”Old town road” av Lil Nas X, den är 1 minut och 53 sekunder lång.

”Beautiful trip” tog sig med nöd och näppe in på veckans Billboardlista, låten ligger på 100:e plats och är med det även den sämst placerade av de tio låtar Kid Cudi fick in under första veckan låtarna fanns tillgängliga.