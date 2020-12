Covid- 19 – coronavirus disease – var det inget som talade om när vi gick in i år 2020. Ordet som idag ger bortåt 7 miljarder träffar vid en sökning på nätet och de flesta av oss använder flera gånger per dag. Och så var det alla dessa coronasammansättningar...

Detta är en opinionstext från ledarredaktionen. HDs hållning är oberoende liberal.

Coronaanpassning – snart i hela samhället.

Coronabesked – när negativt är väldigt positivt.

Coronacope – måste varenda britt.

Coronadirektiv – kanske kommer när EU väl samlat sig.

Coronaersättning – ja, med vad som helst.

Coronaflirt – glöm det.

Coronaguide – sherpa för sjuka.

Coronahälsning – bjud med armbågen utan att skämmas.

Coronainformation – börjar vi få mycket av.

Coronajul – storhelg för smågrupper.

Coronakarantän – viral husarrest.

Coronaläge – sängliggande.

Coronamask – den man alltid håller.

Coronanyheter – kommer mer varje dag.

Coronaoro – det kan du lita på.

Coronaprov – prövning för alla.

Coronaquiz – digital variant av pubfrågesport.

Coronarestriktioner – in Sweden we have another system.

Coronasymtom – stavas även symptom.

Coronatest – att klara i denna prövningens tid.

Coronautvecklingen – desperat.

Coronavirus – nä tack.

CoronaWC – väl spritat, får man hoppas.

Coronaxenofob – mental följd av pandemin.

Coronaynnest – att bara få lite feber och hosta.

Coronazlatan – virusets överman. Ursprung: Malmö.

Coronaångest – eller hur!

Coronaängslan – förenar mänskligheten nu.

Coronaöl – mexikansk variant. Ofarlig i måttliga doser.